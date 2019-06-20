شاهد: رد فعل حليمة بولند بعدما فقدت السيطرة على الحصان في فرنسا

أظهر مقطع فيديو ركوب الإعلامية الكويتية حليمة بولند، الخيل خلال رحلتها الأخيرة في فرنسا.

وبعد لحظات، فقدت “بولند” السيطرة على الحصان وأخذت تصرخ، ثم قالت إنها سقطت فعلا من على ظهر الحصان.

وأضافت بعد نشرها للمقطع:” آخر شيء طحت من الحصان، قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال ” .