بدأ منذ قليل حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي ضمن حفلات موسم جدة . وحرص الجسمي على أن يوجه التحية لجمهوره في السعودية قائلاً: ” سعيد إني بينكم، وبقول إني إماراتي في السعودية، أنا اليوم سعودي في الإمارات”. بدأ حسين الجسمي حفله بأغنية “بحر الشوق”، كما قدم عدد من الأغنيات التي تفاعل معها جمهور الحفل ، كما أشعل الحفل بأغنية 6 الصبح .

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كانت هذه تفاصيل خبر قال “أنا اليوم سعودي في الإمارات”.. بالفيديو: حسين الجسمي يشعل حفل موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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