كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 01:52 مساءً - بعد نشر الفنانة المصرية ياسمين صبري لصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي بصالة الألعاب الرياضية وظهرت وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات لياسمين صبري بسبب هجومها على مصاب بمتلازمة داون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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