لجين عمران مع حسين الجسمي ووليد فايد

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 01:52 مساءً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صور جديدة من كواليس مشاركتها في زفاف ابناء حاكم دبي.

فقد ظهرت لجين عمران في احد هذه الصور مع علي الخوار وعلقت عليها قائلة: ” أخوي العزيز علي الخوار أهنيك على التنظيم الرائع ل أفراح آل مكتوم يعطيك ألف عافية و دائما ما شاء الله عليك قدها و قدود”.

كما ظهرت لجين عمران في صورة اخرى مع النجم حسين الجسمي والمايسترو وليد فايد وعلقت عليها: “سليفي بيد المايسترو الكبير وليد فايد يتوسطنا أخوي الغالي النجم حسين الجسمي و عقبال ما أقدم عرسه ان شاءالله و نفرح فيه باللي تستاهله آمين

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