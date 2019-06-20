الفنانة بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد .. وفجر ترد : رافعة علي قضية في بلدي

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 01:52 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد في برنامجها ” هنا الكويت ” في الحلقة التي عرضت منذ ساعات عن تلقيها استدعاء من النيابة العامة للتحقيق معها .

ويأتي ذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها المطربة اليمنية بلقيس .

وأوضحت فجر السعيد خلال حلقتها إنها ستذهب إلى النيابة اليوم ولم تكشف عن أية تفاصيل بخصوص الدعوى .

وعلى الرغم من تلك الدعوى إلا ان فجر السعيد عادت من جديد لتسخر من جنسية بلقيس حيث نشرت مقطع فيديو لها من الحلقة عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” وهي تقول : ” المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت ” .

ولم تكتف فجر بالسخرية من جنسية بلقيس فحسب بل طالت أيضا ماجد المهندس وأصالة فقالت : ” طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربة البحرينية أصالة يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وإلا ما يصير ” .

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وجاءت التوقعات عن الدعوى القضائية التي رفعتها بلقيس على فجر السعيد أن تكون بسبب ما قامت به الإعلامية الكويتية فجر السعيد من سخرية وهجوم عليها وعلى والدها الموسيقار أحمد فتحى بعد حديثه عن المطرب السعودي ” عبادي الجوهر ” وتصريحه بإنه ملك العود وليس الجوهر .

حيث علقت فجر السعيد في برنامجها على ذلك قائلة : ” أحمد فتحى يقول إنه ملك العود وليس عبادي الجوهر وأقول له استريح مالك دخل بعبادة الجوهر ، انت شاطر وتعزف زين ” .

وتابعت : ” ماشاء الله بنتك تغني وصارت إماراتية رغم أن والدها يمني وإن شاء الله تصير مثلها ” .

ليأتي رد بلقيس عليها في حفل لها من خلال مقطع فيديو عبر موقع ” إنستجرام ” فقالت : ” ولا عاش ولا كان اللي يغلط عليك يا أبي ” .. وظهرت وهي تقبل يد والدها الموسيقار أحمد فتحي وسط تصفيق حار من الجمهور ثم يقوم بالجلوس خلفها للعزف لأغانيها .