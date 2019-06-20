السمراء كيرثي سوريش تنشر صورة بـ«روب» الحمام

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

دائما ما تحظى الصورة المذهلة للممثلة الهندية كيرثي سوريش بالكثير من إعجاب متابعيها وجمهورها، وقد شاركت مؤخرًا صورة تظهر فيها باطلالة جديدة في رداء حمام أبيض من داخل أحد البلكونات التي تطل على المدينة.

وكان كثير من جمهورها قد أبدوا قلقهم بشأن فقدانها الوزن الذي ظهرت عليه في الصورة، حيث كتب أحد متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، “الرجاء زيادة الوزن مرة أخرى”، بينما علق آخر، “نريد عودة كيرثي القديمة”.

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الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، التي فقدت وزنًا كبيرًا بسبب متطلبات دورها في فيلمها الجديد، كانت قد شاركت على حسابها يوم السبت صورة لنفسها وهي ترتدي رداء حمام في شرفة غرفتها بالفندق.

في الوقت الحالي، تزور كيرثي إسبانيا لتصوير مشروعها الفني الجديد، والذي يحمل عنوان “ساخي”. ويشير موقع Cinema Express إلى أن طاقم العمل يقومون بالتصوير حاليًا وقف جدول زمني مدته 45 يومًا في مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوروبا.

وكشف مصدر مقرب من الفريق: “غادر فريق - يضم 50 فنانًا وفنيًا - إلى أوروبا يوم الاثنين. سيقومون بتصوير بعض الأغاني في إسبانيا، وسيعودون إلى المدينة (حيدر أباد) بحلول نهاية يوليو، ويكملون بقية التصوير هنا”.