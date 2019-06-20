جوهي تشاولا تظهر بلوك جديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشرت الفنانة الهندية جوهي تشاولا، تظهر فيها أكثر فتنة وجمالًا من ذي قبل، ما دفع بعض مستخدمي مواقع التواصل للثناء عليها وعلى إطلالتها التي نالت رضاهم.

تشاولا التي تناولتها تقارير إعلامية تفيد بأنها تستعد لمشاركة الفنان ريشي كابور في عمل فني جديد، كانت قد نشرت بالسوشيال ميديا صورة لها بالأبيض والأسود، بدت فيها رائعة للغاية أكثر من أي وقت مضى.

إلى جانب الصورة المنشورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتبت الممثلة، “قال أحدهم ذات مرة أنه عندما تصوّر أشخاصًا بالأسود والأبيض، تقوم بتصوير أرواحهم”.

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كانت جوهي تشاولا واحدة من الممثلات الرائدات في التسعينيات، حيث قدمت العديد من الأفلام الشهيرة مع أكبر الأسماء في ذلك الوقت، وثبت أن فيلمها “دار” الذي عُرض عام 1993، والذي شوهدت فيه مع النجمين صني ديول وشاروخان، كان نقطة انطلاق في حياتها.

وعيدا عن أنها ممثلة، لدى جوهي تشاولا نشاط في المجال البيئي، وهي كذلك مالك مشارك لفريق IPL كولكاتا نايت رايدرز، حيث يشاركها ملكيته النجم شاروخان وزوجها جاي ميهتا.

تشاولا متزوجة من رجل الأعمال جاي ميهتا وهو أم لطفلين، الابنة ياهناوي والابن أرجون، وفي مقابلة أخيرة مع IANS، كشفت الممثلة أن ابنها أرجون قد ورث منها بساطتها ولديه موهبة تقليد اللهجات.

تشاولا متزوجة من رجل الأعمال جاي ميهتا وهو أم لطفلين ، الابنة ياهناوي والابن أرجون، وفي مقابلة أخيرة مع IANS ، كشفت الممثلة أن ابنها أرجون قد ورث منها بساطتها ولديه موهبة تقليد اللهجات.