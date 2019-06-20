شاروخان وابنه في النسخة الهندية من «الأسد الملك»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشر النجم الكبير شاروخان يوم الأحد 16 يونيو، صورة له مع ابنه آريان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ارتدى كلاهما “تيشرتات” فريق الكريكيت الهندي، مكتوب عليها من الخلاف موفاسا وسيمبا.

وبحسب رواية موقع indiatoday، سيقوم النجم شاروخان وابنه آريان بالتعبير عن شخصيتي الملك موفاسا وابنه سيمبا من فيلم ديزني الشهير، في النسخة الهندية، وقال شاروخ إن فيلم The Lion King هو فيلم تحبه أسرته بأكملها ويحظى بمكانة مميزة للغاية في قلوبهم.

وقال نجم “تشيناي اكسبريس” في بيان “نحن متحمسون للغاية لأن أبرام سوف يشاهد هذا، وبصفتي أبًا، يمكنني أن أتواصل مع موفاسا تمامًا والعلاقة المحببة التي يشترك فيها مع ابنه سيمبا. إن تراث الأسد الملك لا يمتد إلى الأبد، ولكوني جزءًا من هذا التخيل الأيقوني مع ابني آريان فهذا أمر يجعله مميزًا جدًا بالنسبة لي.

Advertisements

يوم الأحد، قام الممثل البالغ من العمر 53 عامًا بنشر تغريد مع صورة له هو وأريان يستعدان فيها لمشاهدة مباراة كأس العالم بين الهند وباكستان من مانشستر على شاشات التليفزيون، وهو يرتدي قمصانًا بألوان الفريق الهندي.

وقال بيكرام دوجال، رئيس استوديوهات الترفيه في “ديزني إنديا”، إن هدفهم من خلال النسخة المعاد تخيلها من الكلاسيكية هو الوصول إلى جمهور أوسع، وأضاف دوجال: “لا يمكننا تخيل أن يكون هناك صوت أفضل من شاروخان وابنه آريان لإحياء شخصيات موفاسا وسيمبا في الهندية”.

من المقرر أن يصدر فيلم جون فافريو مخرج “آيرون مان” وThe Lion King في 19 يوليو باللغات الإنجليزية والهندية والتاميلية والتيلجو.