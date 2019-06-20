ابنة هيفاء وهبي توجه رسائل مؤثرة لوالدتها بعض أزمتها الصحية الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجها زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة رسائل مؤثرة عن الأم، وذلك بعد مرض والدتها الفترة الماضية.

ابنة هيفاء كتبت ، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “الأم وابنتها دائماً تتشاركان برابط خاص محفور في قلوبهن” ، وقالت في منشور آخر: “لا يوجد إبنة وأم تعيشان بعيدتين عن بعض مهما كانت المسافة بينهما”.

كما أن زينب كانت قد نشرت مؤخرا دعاء لشفاء المرضى، بقولها: «اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب… اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله الا انت.. اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض.. ربي ارح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت.. إنك على كل شيء قدير».

وكانت هيفاء وهبي، قد كشفت عن تعرضها لأزمة صحية منذ شهر، ولكنها لم تكشف تفاصيلها الأمر الذي فتح بابًا للتكهنات حول طبيعة مرضها.

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وأعلن الصحفي اللبناني إيلي باسيل أن هيفاء، تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد وان صحتها متأخر’، وهو الأمر الذي دعا شقيقتها هنا ء للرد عليها مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.

وأضافت في تصريحات صحفية لإحدى المجلات اللبنانية: «هيفاء لا تعاني من مرض في الكبد، نعم هي مريضة وموجودة بالمستشفى ولكن لا يوجد أي مشكل بالكبد».

وتابعت: «هي الآن أفضل بكثير من قبل، عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

ونشرت هيفاء مؤخرا صورا لها من داخل المستشفى، وقد ظهرت في إحدى الصور وخلفها المحاليل الطبية، بينما أطلت بمكياج خفيف وجمعت شعرها في جديلتين، وبدت في حالة صحية جيدة، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها بقولها: “اشتقتلكم”.

الفنانة اللبنانية نشرت صورة أخرى، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ظهر فيها وجهها وقد طبع عليه شكل شفاه حمراء، وعلقت عليها قائلة: “ماما ... البوس البوس”.