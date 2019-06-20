توأم أصالة يغنيان أغنيتها في حفل مدرسي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها بمقطع فيديو لطفليها التوأم “علي وآدم”، خلال مشاركتهما في حفل بمدرستهما.

توأم الفنانة السورية ظهرا في المقطع وهما يغنيان مع عدد كبير من زملائهما أغنية والدتهما “إمسك حلمك”، والتي غنتها بمشاركة الفنان محمد حماقي لصالح إحدى شركات الاتصالات.

أصالة أرفقت الفيديو بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “الله يحفظ ولاد العالم وولادي معهم.. وألّف شكر على إختيار أغنيتي مع العزيز #محمد_حماقي ليغنّوها حبايب قلبي كلّهم وبينهم آدم وعلي ، كتير كتير فرحت اليوم وأنا بأمسّ الحاجه لهالشّعور الرّائع #أصاله”.

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وكانت الفنانة السورية أصالة، قد احتفلت مؤخرا بعيد الأب، عن طريق إحياء ذكرى رحيل والدها مصطفى حاتم نصري هو فنان و ملحن سوري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت أصالة في تغريدتها: “الحيّ هو الّذي لا يموت ذكراه حين يرحل، وهو الّذي يحفر في صميم الرّوح والقلب محبّته، فالطيّبون يبقوا مادامت الحياة باقيه، فرغم أنّ أولادي لمّ يروا والدي، إلّا أنّهم يحبّونه وكأنّهم ولدوا على يديه وكبروا، كلّ عيد وأنت حبيبي الباقي الّذي لايرحل عيد الأب”.