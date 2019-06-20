ياسمين عبدالعزيز: المرأة لا يكسرها رجل.. والفنانة زينة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجهت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز نصيحة خاصة إلى جمهورها من النساء والرجال أيضا من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين نشرت مقولة تقول: «لم تخلق المرأة ليكسرها رجل بل خلقت امرأة لتنجبك وتربيك وتصبح رجل فلا تكابر برجولتك على النساء فالتي علمتك الرجولة امرأة».

الجملة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ياسمين عبدالعزيز، بينما خالفها بعض من الرجال الذي رأوا أن التباهي بمكانة المرأة في حياة الرجل يزيد من التفرقة بينهما.

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وكان من بين المؤيدات لرأيها من صديقاتها الفنانة زينة، والتي ردت في تعليق قائلة: «جملة صح جدا يا عمنا»، كما أيدتها المطربة بوسي.

ياسمين انفصلت مؤخرا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاما.

الفنانة المصرية نافست في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «لآخر نفس»، حيث خلعت ياسمين رداء الكوميديا وقدمت الإثارة والتشويق.

المسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمي، مصطفى حشيش، وحقق نسبة مشاهدة عالية.