أحمد مكي يحتفل بعيد ميلاده مع علي ربيع وأوس أوس.. ويعلق: جوزاء ومش بإيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري أحمد مكي بعيد ميلاده مع الفنان علي ربيع والفنان أوس أوس.

ربيع نشر صورة من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنه من أجدع وأرجل الناس الي ممكن تشوفهم في حياتك”.

كما نشر مكي صورة حديثة له، بهذه المناسبة، وعلق عليها بقوله: “أیوه جوزاااااء ... مش بایدی والله.. عید میلادی صادف رقم غریب السنه دی 19.6.19.. شکرا لیکم عشان افتکرتوا عید میلادی وکل سنه وانتم طیبین”.

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الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه بالوسط الفني، وهو ما دفعه للرد عليهم قائلا: “ربنا یسعد قلوبکم شکرا علی الکلام الحلو ویارب تکون سنه سعیده علیکم کلکم”.

وأحمد مكي فنان مصري من مواليد عام 1978، شارك في عدة أعمال ناجحة ومنها: «طير انت، لا تراجع ولا استسلام»، وتغيب لفترة عن الشاشة بعد أن انتقل إليه فيروس نادر سبب له خمول ولم يكن له أي علاج، وقال الفنان إن مرضه جعله يعرف معادن أشخاص كانوا يدعون صداقتهم له.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكي الدرامية مسلسل «خلصانة بشياكة»، مع الفنان هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وملك قورة، بينما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “سمير أبو النيل” عام 2013.