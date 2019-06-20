فيديو.. الإمارات بوابة منتخبات أفريقيا للاستعداد لكأس الأمم 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في الفترة من 21 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبل.
الإمارات استضافت 5 منتخبات اختارت أن يكون معسكرها في الأراضي الإماراتية، قبل شد الرحال إلى المدن المصرية.
أبوظبي ودبي كانتا وجهة المنتخبات الأفريقية الخمسة في المعسكرات التي بدأت من أول شهر يونيو الحالي.
وخاضت المنتخبات الأفريقية 6 مباريات ودية في الإمارات استعداداً للمشاركة في البطولة القارية.
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