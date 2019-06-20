جون مالكوفيتش منتج سينمائي سيئ السمعة بمسرحية جديدة

عاد الممثل الأمريكي جون مالكوفيتش إلى وست إند في لندن، بعد نحو 30 عاماً، ليلعب ما وصفه بدور يشكل "تحدياً كبيراً"، يقدم فيه شخصية قطب بصناعة الأفلام في هوليوود، له سمعة سيئة، في مسرحية جديدة مستوحاة في جوانب منها من الفضيحة المتعلقة بالمنتج السينمائي هارفي واينستين.

وقال مالكوفيتش إن مسرحية "القمح المر" (بيتر ويت) تتناول "السلوك السيئ" في العديد من القطاعات، وليس الترفيه فقط، والمسرحية من تأليف وإخراج ديفيد ماميت الحائز على جائزة بوليتزر.

وتحكي المسرحية قصة بارني فين، المنتج القوي المتعجرف، الذي شق طريقه إلى النجاح في هوليوود بالمال.

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وقال مالكوفيتش، البالغ من العمر 65 عاماً، في مقابلة في ليلة افتتاح المسرحية: "هناك الكثير من الأشخاص في معظم القطاعات يتصرفون بطريقة بالغة السوء".

وأضاف: "تحدثت بالطبع مع المخرج ديفيد ماميت بشأن وجود علاقة بين أحداث المسرحية وأزمة هارفي واينستين.. لست متأكدا إلى أي حد تشبهه، فكانت الفضيحة بمثابة نقطة البداية لاستكشاف أبعاد سلوك موجود منذ قرون".

وتتهم أكثر من 70 امرأة واينستين بالتحرش الجنسي قبل عقود، وينفي واينستين كل الاتهامات، ويقول إن أي علاقة كانت بالتراضي.

ودفع واينستين، صاحب الـ67 عاماً، ببراءته من تهم جنائية تتعلق بامرأتين، قبل محاكمة من المقرر أن تبدأ في نيويورك في سبتمبر/أيلول.

ورغم تناول المسرحية موضوعاً جاداً، فإنها تعج باللحظات التي فجرت ضحكات الجمهور، خاصة من شخصية مالكوفيتش.