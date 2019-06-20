"منارات التونسي" يحتفي بالسينما المصرية والإيطالية

أعلنت مديرة مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس المنتجة درة بوشوشة أن إلهام شاهين ونيللي كريم ومحمود حميدة ويسري نصر الله من مصر وحلمي الدريدي من تونس والأخوين داردين من بلجيكا سيحلون ضيوفا على الدورة الثانية للمهرجان.

وأكدت، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن المهرجان اختار في دورته الثانية، التي تنطلق في يوليو/تموز، تكريم السينما المصرية المعاصرة والسينما الإيطالية المعاصرة.

وقالت درة بوشوشة: "اخترنا سينما نقد اجتماعي أو شجب ولكن بلغة سينمائية، هي تفتح أعيننا، تغذي روحنا النقدية ووعينا، وهي بذلك تحافظ على البريق الذي يجعلنا بشرا".

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ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما بين روائي ووثائقي، إضافة إلى 13 فيلما قصيرا من أكثر من 20 دولة، وتضم المسابقة الرسمية 10 أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

وتتشكل لجنة التحكيم من الكاتب الجزائري كمال داود والممثلة المصرية سلوى محمد علي والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية سهير بن عمارة والممثلة التركية داملا صونماز.

وبجانب عروض الأفلام، يشمل برنامج المهرجان جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب، إضافة إلى حفل توقيع كتاب (السينما التونسية.. الأمس واليوم) للكاتب التونسي طارق بن شعبان.

وتقام العروض المجانية للأفلام على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.