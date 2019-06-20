بعد انتشار خبر حملها، شيرين تنشر هذه الصورة

بعد غياب عن التواصل، شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بصورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

جمهور شيرين عبّر من خلال التعليقات عن حبه واشتياقه لها خاصة بعدما غابت لعدة ايام عنه.

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وتأتي صورة شيرين في الوقت الذي انتشر فيه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لها ولزوجها الفنان حسام حبيب، حيث ظهر الأخير وهو يغمرها بطريقة تدل وكأنها حامل، إلا ان شيرين وحسام التزما الصمت ولم يصدر اي نفي او تأكيد من قبل الزوجين.

نذكر ان شيرين لديها طفلتين (هنا ومريم) من زواجها الاول، وكانت قد تزوجت مرة ثانية من حسام حبيب في عام 2018.

حسام حبيب وشيرين ينتظران طفلهما؟