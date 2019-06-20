توقيف فيلم آن هاثاواي الجديد مؤقتًا بسبب جريمة مخيفة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توقف تصوير فيلم النجمة الأمريكية آن هاثاواي الجديد، مؤقتًا، بعد أن تعرض أحد عمال الاستوديو للطعن في عنقه أمس أمام طاقم الممثلين.

كشف شهود العيان عن تفجر شجار عنيف بين اثنين من عمال الاستوديو بسبب كيس شاي؛ ما أسفر عن طعن أحدهما في عنقه بسكين.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، صرخ الشهود عندما شاهدوا الدماء تتدفق من عنق الضحية في استوديو "ليفزدين" التابع لشركة ورنر بروس في مدينة "هرتز" البريطانية.

سارع العمال الآخرون للف وشاح حول جرح الضحية، وكشف أحد الشهود أن الشجار بدأ بعد أن سرق أحد العاملين كيس شاي من الآخر.

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عقب الهجوم المروع الذي وقع في الساعة 12:35 مساء أمس، حضرت الشرطة وأوقفت تصوير النسخة البريطانية الجديدة من فيلم "ذا ويتشز"، وأغلقت الاستوديو وبدأت التفتيش عن الجاني، حتى اعتقلته.

وقال مصدر في الاستوديو: "لقد شهد الهجوم جحافل من عمال السينما المرعوبين، ويبدو أن المهاجم البالغ من العمر 54 عامًا كاد يصيب شريان الآخر، ولم يكن هناك أي إنذار فقد حدث الأمر برمته في لمح البصر".

ومن المقرر أن تلعب "آن هاثاواي" (36 عامًا) دور البطولة في فيلم "ويتشز" إلى جانب نجوم كبار مثل "أوكتافيا سبنسر"، "ستانلي توتشي" و"كريس روك"، ولكن لا يعتقد أنها كانت في الاستوديو عندما وقع الحادث المروع.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الشرطة: "أصيب رجل بجروح في عنقه ونُقل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وقُبض على رجل ثان، يبلغ من العمر ٥٤ عامًا، وهو محتجز حاليًا، ولا تزال التحقيقات مستمرة".