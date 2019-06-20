حسين الجسمي ويارا في حفلٍ صاخبٍ بالسعودية.. والجمهور يُشيدُ بهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا النجم الإماراتي، حسين الجسمي، حفلًا غنائيًا صاخبًا، في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا ضمن حفلات "موسم جدة’"، وسط حضورٍ جماهيريٍ حاشد، ملأ المسرح الروماني، في الواجهة البحرية عن آخره.

واستقبل الجمهور السعودي، النجم الإماراتي حسين الجسمي، بعاصفة تصفيقِ عالية، فورَ ظهورهِ على المسرح، وعندما قال: "مساء الخير’"، اعتلت الآهات والصُراخ ترحيبًا به.

وأضاف حسين الجسمي، في كلمته، "أنا سعيد أني بينكم اليوم، ودائمًا أقول إنني إماراتي في السعودية، ولكن أنا اليوم سعودي في الإمارات"، وهو ما قابله الجمهور بحالةٍ من الترحابِ الكبير.

وتغنىّ الجسمي، بعددٍ كبيرٍ من أغانيه بدأها بأغنية، "بحر الشوق"، ثم قدّم وصلةً متنوعة بين الأغاني الطربية، والأغاني التي تحمل البهجة، ومنها: أمّا براوة، غرامك غير وحبك غير، بحبك وحشتيني، تعاندني، جديله، اصعد بعزمك، وغيرها الكثير.

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وطلبَ جمهور جدة منه، أغنية "6 الصبح" خصيصًا، ولبّى حسين الجسمي رغبتهم وجعلهم يُغنونها معه.

وأعرب مستخدمو تويتر، عن سعادتهم بالحفل؛ إذ كتب أحدهم: "حقيقي فنان عظيم، شوفو شلون الناس منطربه، وقليل اللي ماسك جواله الكل مستمتع"، "إنسان محترم جدًا ومطرب مبدع فنان إحساسه عميق".

وسبق الفقرة الغنائية لحسين الجسمي، حفلٌ للمطربة اللبنانية، يارا، التي أشعلت المسرح بعددٍ كبيرٍ من أغانيها، ومنها:قلي متى أشوفك، ما يهمك أبدًا، آه منك ياهوى، صدفة، الله حق، وغيرها، وسط تفاعلٍ جماهيري كبير.