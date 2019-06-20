باسل خياط يستجيبُ لرغبات معجباته . ويحقق أمنية إحداهن يوم زفافها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجاب الفنان السوري باسل خيّاط، لطلب إحدى مُعجابته في مصر، وقام بتوجيه تهنئة خاصة لها بمناسبة زفافها، حيث نشرت امرأة تُدعى رولا، عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل هذه المبادرة اللطيفة، من الفنان السوري.

وقالت عبر منشورٍ كتبته، إن صديقةً لها تُدعى إيمان، أخبرتها بأنها ترغب بمفاجأة ابنتها "أسماء" بمناسبة حفل زفافها، وهي تهنئة من الفنان باسل خياط؛ لأن ابنتها أسماء من محبي خياط.

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وأكملت رولا حديثها أنها حاولت التواصل مع جميع الأشخاص، الذين من الممكن أن تكون لهم علاقة بالفنانين، إلا أنهم أخبروها، أنهُ مشغول في التصوير، وبأنهُ في سفرٍ خارج مصر.

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وكشفت تلك المرأة في نهاية منشورها، عن أنَّ إحدى السيدات أخبرتها أنها تملكُ رقم هاتف خياط، وستحاول التواصل معه، ليستجيب الفنان دون تردد ويسجل فيديو باللهجة المصرية، يهنئُ من خلاله العروس أسماء بمناسبةِ زفافها.

يُشار إلى أنَّ الفنان السوري باسل خياط، يملكُ قاعدةً جماهيرية ضخمة في مصر، ويشبّهه الجمهور المصري، بالفنان الراحل رشدي أباظة، كما حقق نجاحًا كبيرًا في عددٍ من الأعمال المصرية، نذكر منها "طريقي" الذي شارك في بطولته، إلى جانب الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالإضافةِ إلى تحقيقه نجاحًا كبيرًا، من خلال مسلسل "30 يومًا" إلى جانب الفنان آسر ياسين، والذي أثبت فيه نفسهُ كنجمٍ لهُ حضورهُ في الساحة المصرية.

أمّا أخر أعمالهِ التلفزيونية هناك، فكان مسلسل "الرحلة"، والذي شارك في بطولته إلى جانب عددٍ من نجوم مصر أمثال: ريهام عبد الغفور، وحنان مطاوع.