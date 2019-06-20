نغم تطرح برومو كليب "تحيا مصر" لكأس امم افريقيا

طرحت المطربة نغم برومو أحدث أغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب "تحيا مصر" بمناسبة استضافة مصر بطولة كأس امم افريقيا المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو الجاري.

والأغنية من كلمات نادر صالح وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم والكليب من إخراج أحمد حمدي، ومن المقرر طرحه بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطرحت نغم مؤخرًا أغنية "رمضان جيه" في شهر رمضان الماضي وكانت بمثابة العودة القوية لها بعد غياب 7 سنوات عن الساحة الفنية.

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وفي سياق آخر تعكف نغم حاليًا على تسجيل مجموعة من الأغاني التي من المقرر طرحها بشكل منفرد "single" كل فترة أغنية خلال الفترة المقبلة.



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