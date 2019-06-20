أحمد سعد يسجل أغاني ألبومه الجديد استعدادا لطرحه في الصيف

يواصل المطرب أحمد سعد تسجيل أغاني ألبومه الجديد وانتهى بالفعل من تسجيل عدد كبير من الأغاني وحدد طرحه في موسم الصيف الجاري وتحديدًا خلال الأسابيع المقبلة.

وطرح سعد مؤخرًا أغنية "عز الشباب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات جيدة.

أغنية «عز الشباب»، كلمات أحمد هاشم، ألحان أحمد سعد، توزيع أشرف البرنس، ومن المقرر أن يحيي مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، عقب حالة النشاط الفني التي سيطرت عليه خلال الفترة الماضية.

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