"بابا" محمد رمضان تتخطى حاجز الـ2 مليون

القاهرة - لايف استايل تخطت أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان حاجز الـ2 مليون مشاهدة خلال الـ24 ساعة فقط، عبر قناة روتانا الرسمية بمواقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتصدر رمضان التريند. أغنية "بابا" من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وإنتاج شركة روتانا. وخاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله ردود فعل إيجابية ونسبة مشاهدات جيدة. ومسلسل زلزال، من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وأحمد صيام، ومحمد الدقاق، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. Advertisements قد يهمك ايضاً: "عفاريت زهدي" تمنع بيع أرض محمد رمضان في زلزال نقابة المهن الموسيقية في مصر تتنصل من الفنان محمد رمضان

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