إيمان الشميطي تحقق 3 ملايين مشاهدة بأغنيتها "ما مل قلبك"

حققت المطربة المغربية ايمان الشميطى نجمة برنامج اكتشاف المواهب "أراب غوت تالنت" أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة "ما مل قلبك" في أقل من أسبوعين من طرح الأغنية.

الأغنية من كلمات الشاعر منصور الشادى، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران، إنتاج الملحن ناصر الصالح.

إيمان أثناء تواجدها في مصر استمعت للعديد من الألحان، وأكد الملحن ناصر الصالح أنه سيكتفي بالإنتاج لها، ولن يقوم بتلحين أغنياتها، بل سيتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين في تقديم أعمالها خلال الفترة القادمة.

وقال صالح إنه يتعاون مع الملحنين أحمد محيي ووليد سعد ومحمود الخيامي، وقرر أن تنطلق إيمان من مصر حتى تحقق النجاح الذي تستحقه، لأن مصر هي سر نجاح كل الفنانين.

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