الفنانة نادين نجيم ترقص احتفالًا بعيد زواجها السابع

احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم بعيد زواجها السابع من زوجها هادي أسمر، في حفلة في أحد الملاهي الليلية.

وانتشر فيديو من داخل الحفلة أثناء رقص نجيم على أنغام أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الخاصة بمسلسل “خمسة ونص”، وكما ظهرت في أحد المقاطع وهي ترقص برومانسية برفقة زوجها.

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