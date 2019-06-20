هيفاء وهبي تشكر إليسا وكارلا حداد

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""الخليج 365"" من بيروت: ردّت النجمة هيفاء وهبي على الذين تمنوا لها الشفاء ورفعوا الصلوات من أجلها بعيد خروجها من المستشفى. وخصت بالشكر زملائها الفنانين وبينهم إليسا وكارلا حداد. حيث غرّدت كاتبة "حياتي اليسا، سمعت الرسالة الصوتيّة الّتي أرسلتها إلى بسام عندما قلقت عليّ.. كلماتك لمست قلبي. أتمنى لك الصحة الجيّدة". فردت عليها إليسا شاكرة "حبيبتي سلامة قلبك" وأرفقة تعليقها بقلبٍ أحمر تعبيراً عن محبتها.

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وكانت مقدّمة برنامج "Fi – Male" على الـ"LBCI" كارلا حدّاد قد غرّدت متمنّية لها الشفاء وكتبت: "أجمل "female" بالكون.. سلامة قلبك من كلّ شر".

فردا عليها وهبي بتغريدةٍ مقابلة جاء فيها: "كارلا الله يسلمك حياتي أنتِ القمر"، فعادت كارلا وردّت قائلة: "حمدلله عالسلامة.. استقنالك".

يُذكر أن "وهبي" كانت قد نشرت تدوينة شكر لكل من سأل عنها ودعمها في أزمتها الصحية.