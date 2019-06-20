ديانا كرزون تصل سيدني لإحياء حفل غنائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وصلت المطربة الأردنية ديانا كرزون، لمدينة سيدني الأسترالية، لإحياء حفلها الغنائي الأول هناك.
وعلقت "ديانا" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام: "وصلت إلى سيدني الحمد لله، شكرا على أحلى استقبال، لاقوني ولأول مرة في حفل استراليا".
وتابعت: "كونوا كتار، وأكيد لجمهوري اللي بحبه كتير، الجالية اللبنانية والسورية والعراقية والفلسطينية وبالأخص الجالية الأردنية".
ويقام الحفل في صالة سملاند جولد، بكوندول بارك يوم السبت الموافق 22 يونيو.
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