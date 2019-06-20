بعد نجاح حفلها بالسعودية.. يارا توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت الفنانة اللبنانية يارا، حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت يارا صور الحفل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، وعلقت: "من أجمل سهرات حياتي، واتمنيت ما تخلص، شكر كبير من القلب لكل الجمهور السعودي، أحلى جمهور، شكرا لحضوركم، أسعدتوني الله يسعدكم دايما يارب".

يذكر أن يارا قدمت بالأمس باقة من أشهر أغانيها وسط حضور حشد كبير من جمهورها، على المسرح الروماني بمدينة جدة.