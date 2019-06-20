منة فضالي مع مدربها في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين لها مع مدربها، في أحد صالات الألعاب الرياضية.

وظهرت "منة" وقد خسرت الكثير من وزنها، فيما علقت: "مع مدربي، أنا حقا استمتع".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، وهو من بطولة جمال سليمان، صابرين، كمال أبو رية، ياسر فرج.