فيديو طريف لطفل بلقيس أثناء مقاطعته تسجيل لها

أثارت الفنانة اليمنية بلقيس ضجة على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بفيديو جديد لها حقق أكثر من 195 الف مشاهدة في ساعات قليلة . وكان من المفترض أن يتضمن الفيديو بعض النصائح التي توجهها ” بلقيس ” لمتابعيها الذين يعانون من الأرق بعدما كشفت عن دواء ساعدها على ذلك .

وأثناء حديثها فاجأ طفل بلقيس الجمهور بصوت لعبه في علبة دواء لتلتفت إليه النجمة اليمنية ضاحكة بسبب صوته الذي يبدو انه لم يزعجها أكثرما لفت انتباه الجميع .

الجدير بالذكر أن الفنانة بلقيس أحيت مؤخراً حفل غنائي بالمملكة أثناء فاعليات ” عيد جازان ” ،ونالت إعجاب الجمهور بإطلالتها وآدائها الرائعين .

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