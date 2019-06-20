حلمي بكر يهاجم محمد رمضان : ” ربنا بيديك النجاح وانت ضده “

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 11:53 صباحاً - في تصريحات للموسيقار المصري حلمي بكر أعلن فيها عن اعتراضه على ظهور محمد رمضان في كليبه الأخير ” بابا ” والذي طرح مساء يوم الثلاثاء الماضي .

حيث قال حلمي : ” أن من المفترض كلما ازدادت نجوميته وشعبيته يشعر بالخوف إلى حد ما وبيخش جوا نفسه عشان النجومية تكبر أكتر ولكن محمد رمضان من الواضح إنه لم يدرك حجم النجومية التي يملكها الآن ” .

وأضاف أن محمد رمضان يستغل غياب وعي شريحة من الناس ليقدم مثل هذه الأعمال التي ليست في صالحه وإنه يجب عليه أن يحرص على تقديم أعمال فنية ترسخ في أذهان الجمهور قائلا : ” انت تعمل ضد نفسك .. ربنا بيديك النجاح وانت ضده ” .

وأشار حلمي بكر إلى استخدام محمد رمضان واستعانته بجمهوره في كلمات أغلب أغانيه مثل ” أنا جمهوري واقف في ضهري ” و ” جمهوري مسيطر وفي ضهري بمليون دبابة ” وما في ذلك من تكرار قائلا : ” الجمهور لو اتقلب عليه سيتعرض للأذى ” .

ويذكر أن أغنية بابا حققت ما يقرب من 3 مليون مشاهدة إلى الآن على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” .. والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبد الواحد وإنتاج شركة روتانا .