أنجيلا ميركل ترتعش في مقابلة رسمية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

انتابت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حالة من الارتعاش، وذلك أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة برلين.

أنجيلا ميركل ظهرت أمام عدسات الكاميرا وهي ترتجف بقوة وتبذل جهدا في محاولة لتتمالك نفسها، إلأا أنها حاولت أن تبدو صامدة في وجه نوبة الارتعاش.

المستشارة الألمانية البالغة من العمر 65 عاما، قالت بعدها في تصريحات صحفية: إنها بصحة جيدة “لقد شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل، كنت بحاجة لها وأنا الآن بصحة أفضل”.

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وأضافت: “أنا بصحة جيدة جداً تناولت 3 أكواب من المياه بعد الذي حدث، فقد كنت في حاجة إلى ذلك، وأشعر الآن أني بخير تماماً” في إشارة إلى أنها تعرضت لجفاف أثناء حفل الاستقبال ووقوفها مع ضيفها أمام حرس الشرف.

السياسية الملقبة بـ “المرأة الحديدية” كما يلقبها الألمان، ظهرت عليها علامات التعب عند لقائها بالضيف ووقوفها إلى جانبه على السجادة الحمراء، خارج مكتب المستشارية.. في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة برلين درجات حرارة مرتفعة، بلغت 30 مئوية.