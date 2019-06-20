أحمد المحمدي يكسر قواعد بطولة أمم أفريقيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لقيادة منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق الجمعة 21 يونيو في مصر وتستمر حتى 19يوليو المقبل.

وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلت عن المحمدي قوله: لو كان بإمكاني لدعوة منتخبي البرازيل والبرتغال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية على غرار بطولة “كوبا أميركا”.

لاعب أستون فيلا الإنجليزي أضاف، جميع اللاعبين يمتلكون معنويات في السماء وتعاهدنا على تحقيق اللقب.. البطولة موجودة على أرض مصر، وهذا عامل مساعد لأننا نلعب على أفضل ملعب في مصر.

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مصر تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تنطلق الجمعة، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهي منتخبات: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.