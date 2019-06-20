سلمان خان يتنبأ بنهايته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خلال 31 عامًا، بقي النجم سلمان خان على قمة هرم بوليوود الفني وفي ذروة نجوميته، وبينما يحاول النقاد وصناع الرأي بجميع أنحاء العالم كشف لغز شعبيته المتزايدة، أدلى الممثل بتصريحات مُحيرة عن نفسه خلال حديث صحفي نشره موقع firstpost.

في مقتطفات من مقابلته، قال سلمان خان إنه واثق من فيلمه الأخير “بهارات” لكن رغم نجاحه في الفيلم الذي بدأ بالفعل في حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر في الهند والخارج، قد عاد وأكد أن نجوميته سوف “تتلاشى” قريبًا!

علل سلمان في حديثه عن زوال تلك النجومية الكبيرة، بأنها “مهمة ضخمة للحفاظ على النجومية والأضواء في حالة استمرارية كل هذا الوقت الطويل، وأن الطبيعي أن يقل منحنى النجاح حتى التلاشي” وذلك على حد قوله.

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وتابع نجم “باجرانجي بيجان” بأنه لا يزال بالإمكان إعطاء مجموعة من الممثلين الأصغر سنا المساعدة اللازمة والدفع بهم إلى الأضواء على الشاشة الفضية.

وفي السياق، يتابع سلمان خان طريق التفوق، محققا أرقاما قياسية جديدة، فبمجرد بدء عرض فيلمه “بهارات” إذا به يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 440 مليون روبية (6.3 ملايين دولار)، وصولا إلى 23 مليونا خلال الأيام الخمسة الأولى من عرضه، وفقا لما جاء في صحيفة “هندوستان تايمز”.

الإيرادات الضخمة، جعلت من الفيلم الهندي الأعلى ربحا من حيث الإيرادات الافتتاحية لعام 2019، في حين احتل المرتبة الثانية في تاريخ الأفلام الهندية بعد فيلم “سفاحو الهند” الذي حقق خلال يومه الأول نحو 8 ملايين دولار العام الماضي، وذلك حسب ما ذكر بصحيفة “لايف منت”.

ورغم ضخامة الإيرادات وتصدر المراتب الأولى لـ”بهارات” فإن ذلك لم يفاجئ أيا من الجمهور أو النقاد، خاصة أن عدد مشاهدات الإعلان التشويقي والدعائي “البرومو” وحدها تجاوز 61 مليون مشاهدة.