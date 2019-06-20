كارمن سليمان تشعل حفل مهرجان الأوبرا الصيفي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أشعلت المطربة المصرية الشابة كارمن سليمان أمسية غنائية طربية وسط حضور جماهيري كبير من محبيها في سابع حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور “مجدي صابر”.
وقدمت كارمن خلال الحفل باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربي إلى جانب مجموعة متنوعة من أعمالها الخاصة، ومنها: “حضن دافي، الليلة، يا ناسيني أنا فاكرك، حكايتي مع الزمان، أمل حياتي، أنا قد كلامي، ربنا يخليك لقلبي، لما تشوفك عيني، قلبي يدق، مجنون رسمي، هاتها فيا، حاجة مش عجباني، حاسه بسعادة”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمع الحضور.
جدير بالذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان حاصلة على بكالوريوس الإعلام، وأشتهرت منذ إشتراكها في برنامج إكتشاف المواهب الشهير “أراب أيدول”، ووصلت إلى المرحلة النهائية وفازت بلقب نجمة العرب، وقدمت كارمن بعد ذلك العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الفئات العمرية.
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