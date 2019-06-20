آسر ياسين وشقيقه في الطفولة والشباب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري آسر ياسين جمهوره في صورة له مع شقيقه لأول مرة.

آسر نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر فيها برفقة شقيقه إسلام ياسين على الشاطئ.

الفنان الشاب نشر أيضا صورة أخرى لابنه وهو يقف مع نجل شقيقه على البحر، وكتب معلقا: «نفس الشيء آسر ياسين إسلام ياسين».

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جمهور الفنان المصري أبدى إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد من التعليقات، ولاحظ الشبه الكبير بينه وبين شقيقه وبينه وبين نجله، حيث أن لهما نفس الملامح.

الفنان المصري خرج من الموسم الرمضاني هذا العام، ولكنه ظهر من خلال برنامج رامز جلال «رامز في الشلال».

آسر كان من المقرر له أن يشارك هذا العام في مسلسل «شبر مية»، مع الفنانة سارة نخلة، ولكن تم تأجيل المسلسل.

والمسلسل من إخراج رامي رزق الله ومن تأليف شريف بدر الدين، بطولة نجلاء بدر ومراد مكرم وآخرين، ومن المتوقع أن ينطلق تصويره في مطلع فبراير المقبل، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.