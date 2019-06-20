أكثر ما يزعج زوج يسرا عند خروجه معها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تظهر الفنانة المصرية يسرا مع زوجها المهندس خالد سليم إلا فيما ندر، وكشفت الفنانة السبب الذي يجعل زوجها لا يحب الخروج معها.

يسرا قالت إنه رغم أن زوجها له شهرته في عالم الهندسة، إلا أنه لا يحب الظهور إعلاميا، وعندما يتصادف ويخرج معها، يصبح منزعجا جدا.

الفنانة المصرية أكدت أن زوجها لا يحب طلبات التصوير معها التي تنهال من الجمهور عندما تصبح في الخارج، ويقول لها: «اتولدت لقيت أبويا صالح سليم وأخويا هشام سليم وحضرتك مراتي هو فيه ايه».

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خالد سليم هو نجل لاعب منتخب مصر ورئيس نادي الأهلي الأسبق صالح سليم، ويظهر معها من وقت إلى آخر عندما تحتفل بعيد ميلادها.

يسرا شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «لدينا أقول أخرى»، والذي شارك ببطولته نجلاء بدر، شيرين رضا، محمد شاهين، محمد الشرنوبي، وكتبه المؤلف مدحت العدل.

الفنانة المصرية تغيبت عن الدراما الرمضانية لهذا العام، حيث قررت أن تعود للسينما من خلال فيلم «صاحب المقام».

«صاحب المقام»، بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم آسر ياسين وأمينة خليل وبيومى فؤاد وتأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.