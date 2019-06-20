أحمد زاهر مع صديقته في حمام السباحة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد زاهر جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد زاهر ظهر في الصورة داخل حمام السباحة برفقة ليلى زاهر، وكتب معلقا: «يوم جميل في الشمس والهوا والمياه أنا وصاحبتي برضه ليلى زاهر».

الفنان المصري يتعمد وصف ابنته ليلى بالصديقة ولا يقول ابنتي ليؤكد على قوة العلاقة بينهما، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي مازحه وحذره أن تغير زوجته منها.

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ليلى زاهر هي الابنة الأكبر للفنان أحمد زاهر، ظهرت وهي طفلة في فيلم «عمر وسلمى»، ورغم موهبتها الفنية يرفض والدها ظهورها في أعمال فنية حتى تنهي دراستها.

أحمد زاهر متزوج من هدى زاهر منذ سنوات، وأنجب منها 5 بنات ملك، ليلى، هدى، نور، منى، وقال إن زوجته وقفت بجواره في أزمته الصحية التي مر بها وكانت سند له.

زاهر من مواليد عام 1975، تخرج من معهد الفنون المسرحية كانت بداياته مع الدراما من خلال «الرجل الآخر، حديث الصباح والمساء»، أصيب بمرض نادر أبعده عن الشاشة لسنوات.

الفنان الشاب شارك هذا الموسم كضيف شرف في مسلسل الفنان أحمد السقا «ولد الغلابة»، وحاز على إعجاب الجمهور.