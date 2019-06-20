الفنانة التونسية مريم بن شعبان تثير الجدل بفستان عاري في عرض أزياء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة التونسية مريم بن شعبان، حالة جدل واسعة بعد مشاركتها في عرض أزياء في ختام أسبوع الموضة بتونس 2019، بسبب الفستان الجرئ الذي ارتدته.

وظهرت عائشة خلال العرض بتنورة سوداء واسعة، ارتدت عليها بلوزة عبارة عن بعض الخيوط، المتباعدة والغير متصلة والتي تكشف عن الجزء العلوي من جسدها كاملًا، وهو الأمر الذي فتح عليها النار من قبل جمهورها واتهموها بالتعري.

ولم يقتصر الأمر على الجمهور فقط ولكن هاجمها بعض الفنانين وانتقدوا إطلالتها مؤكدين أن الحرية لا علاقة لها بالتعري ووصفوا الفستان الذي شاركت به في العرض بالفاضح.

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ورغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الفنانة التونسية إلا أنها ردت عليها بطريق غير مباشر بنشر صورة لها وهي ترتدي مايوه خلال إحدى المصايف.

ومريم بن شعبان، هي ممثلة تونسية درست المسرح في باريس، وهي طليقة الممثل بلال الباجي، انطلقت من مسلسل كاستينج في سنة 2010. في 2012 قدمت دور مهم في مسلسل مكتوب ج 3.

وكان أخر أعمالها مسلسل “مشاعر”، الذي عرض خلال الفترة الماضية وشارك فيه عدد من النجوم من جنسيات مختلفة.