ياسمين صبري في غرفة العمليات.. ماذا حدث؟.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
دون الكشف عن أي تفاصيل، نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور لها من المستشفى عبر خاصية «الأستوري»، على موقع «أنستجرام».
الصور ظهرت فيها ياسمين وهي داخل غرفة العمليات، وترتدي الملابس الخاصة بالمستشفى، ولم تكشف عن أي معلومات أخرى عن وضعها الصحي أو سبب نشر هذه الصور.
جمهور ياسمين سأل عن حالتها الصحية، وعبر عن قلقه من خلال عدد من التعليقات والتساؤلات عبر حسابها الخاص على «أنستجرام».
الفنانة الشابة نشرت منذ ساعات قليلة صور لها وهي داخل الجيم بكامل لياقتها مما جعل الجمهور يتساءل عن سبب تواجدها بالمستشفى.
ياسمين صبري تألقت في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية في أولى بطولاتها المطلقة.
المسلسل تألف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.
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