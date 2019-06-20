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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
لا يعرف الجمهور من أبناء الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف سوى الفنان الشاب عمر حسن يوسف، حتى أن البعض لا يعرف أن لديهما ابنة شابة.
عمر حسن يوسف نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهو على شاطئ البحر، حيث يقضي أجازته الصيفية، وكتب معلقا: «سيداتي الجميلات زوجتي وأختي».
الجمهور استطاع أن يتعرف على شقيقته ناريمان بسهولة، وهي التي كانت ترتدي نظارة، وتملك بعض ملامح والدها، وإن كانت لا تماثل جمال الفنانة شمس البارودي في شبابها.
الفنانة المعتزلة شمس البارودي تزوجت من الفنان حسن يوسف عام 1972، وذلك بعد قصة حب كبيرة، وأنجبت له 4 أبناء وهم عمر، ناريمان، عبدالله، ومحمد.
شمس اعتزلت عام 1985 بعد عودتها من العمرة، وارتدت النقاب ثم الحجاب، واستمرت حياتها مع حسن يوسف في هدوء، وتكررت شائعات عودتها للفن ولكنها لم تعد تهتم بنفيها.
ومن أهم أعمالها: «حمام الملاطيلي، هي والرجال، آخر العنقود، الراهبة، ليلة الزفاف، رحلة حب، فرقة المرح، الرجل الآخر»، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل تشبه والدتها كثيرا؟.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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