الراقصة دينا تحتفل بتخرج نجلها الوحيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الراقصة المصرية دينا بتخرج نجلها الوحيد “علي” من المدرسة.

الراقصة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها بابنها من حفل تخرجه، بحضور والدتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

دينا أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “اسعد يوم في حياتي الحمد لله علي ابني اتخرج من المدرسة و هيدخل الجامعه. مبروك يا حبيبي. يا رب دايما ناجح ومحقق اللي تتمناه. ماما وعلي ربنا يخليكوا ليا بحبكم”.

Advertisements

وكانت الراقصة دينا قد تحدثت مؤخراعن ابنها الوحيد “علي”، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”،حيث عبرت عن حبها الشديد له، وأنها تتمنى أن يكون أحسن منها وأحسن إنسان في الدنيا، وبكت أثناء حديثها عنه متأثرة بمشاعرها.

وأضافت أن ابنها ألغى متابعتها على موقع “انستجرام”، كاشفة أن السبب يعود إلى أنه لا يريد لمن يدخل على صفحتها أن يدخل على صفحته هو أيضا.

يذكر أن “علي” هو ابن الراقصة دينا من زوجها المخرج الراحل سامح الباجوري، والذي وافته المنية عام 2001.