بثينة الرئيسي تؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سافرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

الفنانة العمانية شاركت جمهورها بصورة لها من أمام الكعبة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وقد ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب باللون الأسود.

بثينة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “هنا المسائل تسأل.. هنا الأحزان تُغسل.. هنا الهموم تتبدل.. يا رب وأنت أعلم بما في القلب.. يارب اكتب لكل متابعيني نصيب زياره بيتك.. شعور لا يوصف #عمرة #مكة”.

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وكانت بثينة الرئيسي قد صدمت جمهورها في عام 2017 بإعلانها عن زواجها السري لأول مرة، حيث قالت إنها متزوجة منذ فترة طويلة، وأن كل رسائلها الرومانسية على موقع “انستجرام”، كانت توجهها له.

وخلال استضافتها مؤخرا في برنامج “سراي” على شاشة قناة atv الكويتية، أحرجتها مقدمة البرنامج، الإعلامية نورة عبدالله، بكشفها عن حملها في طفلها الأول.

نورة قالت إن بثينة صدمت الجميع بخبر زواجها بعد غياب عن الإعلام، وأنها عادت الآن لتفاجئ متابعيها بحملها، وهو ما تسبب في إحراج الفنانة العمانية بشدة، وأخفت وجهها، وطلبت من الإعلامية تغيير الموضوع، دون أن تؤكد أو تنفي صحة الخبر بشكل واضح.