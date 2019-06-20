عمرو دياب يتقدم بشكوى ضد 5 قنوات فضائية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم محامي الفنان عمرو دياب، المحامي أشرف عبد العزيز، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد خمس قنوات فضائية، من بينها قناة تسمى “الهضبة”، حيث اتهمها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغاني الفنان.

محامي الفنان المصري طالب بوقف هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت بموكله، نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لهذه القنوات.

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وأضاف أنه عجز عن التوصل إلى صاحب القناة لاتخاذ إجراءاته القانونية، فلجأ للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا كبيرًا للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم جدة، بالسعودية، وشهد الحفل حضور حشد هائل من جمهوره من الجنسين.

عمرو دياب، بدأ الحفل بأغنية “قمرين”، التي طرحها عام 1992، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وتبعها بعدد من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، ومنها “يا ساحر، هدد، مقدرش ع النسيان، وياه، باين حبيت” وغيرها الكثير من الأغاني.