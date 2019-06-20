فيفي عبده تكشف لأول مرة سر ظهورها بدون حواجب في «رامز في الشلال».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية فيفي عبده على ما حدث لها خلال حلقة برنامج “رامز في الشلال”، من حيث إزالة حاجبيها وماكياجها بسبب فقرة المياه.

فيفي كشفت لأول مرة سر ظهورها بدون حواجب، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته: “أنا ماعنديش حواجب.. أنا حواجبي اتشالت بالغلط فلقيت إن ده أحلى علشان ارسم الرسمة اللي تعجبني، لكني لا أحب رسم التاتو”.

وكانت فيفي عبده قد سخرت من قبل مما حدث لها خلال الحلقة من إزالة حاجبيها وماكياجها بالكامل بفعل فقرة المياه في البرنامج قائلة: «روحت البرنامج فيفي عبده وطلعت منه عبده».

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يذكر أن فيفي عبده كانت قد فقدت القدرة على الحركة في البرنامج بعد رؤيتها غوريلا رامز جلال، وبعدها لقتنه علقة ساخنة، وتم استدعاء فريق طبي لها في كواليس البرنامج للاطمئنان على صحتها وهي عادة البرنامج خلال هذا العام مع النجوم الكبار في السن.

وشاركت فيفي عبده في موسم رمضان الماضي بمسلسل “مملكة الغجر”، وشاركها البطولة كل من حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.