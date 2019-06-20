وعد تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورة والدتها؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السعودية وعد جمهورها بأول صورة لوالدتها الراحلة،ة وكشفت عن جنسيتها.

صورة الفنانة السعودية مع والدتها عرضتها للكثير من التعليقات العنصرية، وذلك نظرا لاختلاف لون بشرتها عن لون بشرة والدتها.

وعد ردت على هذه التعليقات، من خلال مقطع فيديو، قالت فيه: “شكرا لأنكم ترحمتم على أمي على الصورة اللي حطيتها، لكن العنصرية ما تخلص.. كيف أمك بيضا وأنتي سودا.. ما أدري اشترتني أمي وحطتني في الشنطة.. يعني أكيد أبوي أسود بكل فخر”.

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وأضافت: “كتير ناس قالولي ليه ما تحطي صورة لأبوك؟.. والله أبوي منذ زمن بعيد ما عنده صور مع أنه مذيع في وزارة الإعلام، بس صوره القديمة ظهرت فيها منكوشة أو بلا بلوزة وأنا صغيرة طبعا فصعب أنشرها”.

وكانت وعد قد ظهرت في الصورة جالسة إلى جوار والدتها المحجبة، وأرفقتها بتعليق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “حبيت أشاركم بصوره انا وأمي الله يرحمها ويغفر لها”.

الفنانة السعودية كشفت عن جنسية والدتها، حيث قالت: “حبيبتي فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي”.

جمهور الفنانة السعودية تغزلوا في جمال والدتها، مؤكدين أنها ورثت نفس ملامحها، لكنهما مختلفتين في لون البشرة.