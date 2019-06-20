الفنانة المعتزلة نورا تحتفل بعيد ميلادها وغياب شقيقتها بوسي يثير التساؤلات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة نورا، بعيد ميلادها الـ 65، في حفل اقتصر على ابنتي شقيقتها الفنانة بوسي، والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت مي نور الشريف صور من عيد الميلاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتي منورة حياتي يا أمي و صحبتي و حبيبتي يا أجدع ست في مصر يا احلي روقة في الدنيا نورا”.

وحصدت نورا، على العديد من تعليقات النجوم الذين سارعوا بتهنئتها بعيد ميلادها خاصة أن ظهورها قاصر على المناسبات الخاصة بعائلة شقيقتها فقط ولا تشارك في أي فعاليات فنية منذ اعتزالها الفن منذ 23 عامًا.

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وكان اللافت خلال الحفل هو غياب الفنانة بوسي شقيقتها عن الاحتفال الأمر الذي أثار التساؤلات، حيث أنه من النوادر تخلفها عن مثل هذه المناسبات.

يذكر أن نورا، من مواليد 18 يونيو 1984 شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية خلال حقبة السبعينيات، منها «عنتر شايل سيفه، وغاوي مشاكل، و العار، وضربة شمس»، وغيرها، واعتزلت التمثيل في عام 1996، بعدما ارتدت الحجاب.

وتزوجت نورا، مرتين الأولى من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، كما تزوجت بعد ارتدائها الحجاب من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفىن ولكنها انفصلت عنه عام 1998.