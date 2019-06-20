مريم أوزيرلي مع النجم العالمي آل باتشينو على العشاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

سافرت النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء بعض الأنشطة الفنية، وكان لها هناك لقاء مع واحد من عمالقة التمثيل في العالم، وهو النجم الأمريكي آل باتشينو.

نجمة «حريم السلطان» نشرت صوراً من سهرة جمعتها مع آل باتشينو، والمنتج باري نافيدي الذي أنتج له عدد من الأعمال الفنية الخالدة، وشكرت مريم الثنائي على دعوتهما لها على العشاء، وكان لافتاً طلّة النجمة التركية الأنيقة، حيث بدت مرتدية فستان أسود ذو دوائر بيضاء، مشقوق لأعلى بشكل ظهرت فيه في «لوك» يفوح أنوثة وإثارة.

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يُذكر أن مريم تم تنصيبها مؤخرًا وجهًا إعلانيًا لإحدى ماركات الاحذية الشهيرة، وكشفت مصادر صحفية عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل حملتها الإعلانية لصالح هذه الماركة.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.