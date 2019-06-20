أمير كرارة: لهذا السبب قبلت الظهور كضيف شرف في «سبع البرمبة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان المصري أمير كرارة كضيف شرف في فيلم “سبع البرمبة”، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، على الرغم من أنه يعد فيلم منافس لفيلمه “كازابلانكا”، والذي عرض في نفس الموسم.

كرارة كشف سبب قبوله الظهور كضيف شرف بالفيلم، والذي لعب بطولته الفنان رامز جلال، بقوله: “لا مانع من مجاملة أصدقائي وقد وافقت على الظهور كضيف شرف مجاملة لرامز جلال”.

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الفنان المصري أضاف، في تصريحات صحفية: “هذا لا يقلل مني بالعكس حريص على إفادة زملائي بأي شكل وإذا طلبوا مني لا أتردد في تلبية رغبتهم”.

وفيلم «سبع البرمبة»، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، وغيرهم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ضيوف الشرف هم أحمد السقا، وأمير كرارة، وياسر جلال، وهو ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

أما فيلم “كازابلانكا” بطولة أمير كرارة، وعمرو عبدالجليل، وإياد نصار، وغادة عادل، ولبلبة، وظهر به عدد من ضيوف الشرف، هم مصطفى شعبان، وأحمد فهمي، ونيللي كريم.