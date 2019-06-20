الشيخ سيف بن زايد يُكرّم الإعلامي مصطفى الآغا

Jun 20, 2019
تقديراً لدوره في دعم الاستراتيجيات الحكومية التي تهدف إلى زيادة التواصل المجتمعي، نال الإعلامي الزميل مصطفى الأغا، مقدّم برنامج صدى الملاعب على MBC1، تكريماً من الشيخ الفريق سيف بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنِح بموجبه ميدالية خدمة المجتمع.
من جانبه، عبّر مصطفى الآغا عن عميق سعادته وامتنانه لهذا التكريم، وأضاف: “تشّرفتُ بتكريم وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمنحي ميدالية خدمة المجتمع. كل الشكر والتقدير والإحترام لدولة الإمارات، ولوزارة الداخلية، ولسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي دائماً ما يغمرنا بكرمه ومحبته.”
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