- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول ظهورٍ لها، بعد إخلاء سبيلها، بقرارٍ من المحكمة، على خلفية اتهامها بارتكاب فعلٍ فاضح، في قضية "فيديوهات خالد يوسف"، أطلّت المذيعة المصرية رنا هويدي، على متابعيها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، من داخل أحد صالونات التجميل.
ونشرت هويدي مقطع فيديو، يوثقُ أول ظهورٍ لها بعد إخلاء سبيلها، من داخل صالون تجميل، حيثُ قامت بتغيير لون شعرها، واعتماد "لوك" جديدٍ لها، من تنفيذ مُصفف الشعر، حسن برجي.
كما ظهرت رنا في الفيديو، وهي تحملُ طفلًا صغيرًا، وتحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات، وعلّقت على الفيديو قائلًة: "الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله، تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي، إنت علااااوي حبيبي".
يُذكر أن محكمة مصرية، أخلت سبيل الإعلامية، رنا هويدي، قبل 4 أيام، بعد حبسها 5 أشهر؛ إذ وجَهت لها النيابة العامة في مصر، تهمة التحريض على الفسق، ونشرِ مواد إباحية، على شبكة الإنترنت.
وفي وقتِ سابق تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي، منسوبٍ لها بصحبة مُخرجٍ مصريٍ شهير، قيلَ إنه خالد يوسف، وظهرت رنا برفقته في أوضاعٍ مُخلّة، دون التحققِ من صحة ما فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا هويدي في أول ظهورٍ بعد إخلاء سبيلها من قضية "فيديوهات خالد يوسف"... كيف بدا شكلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.