رنا هويدي في أول ظهورٍ بعد إخلاء سبيلها من قضية "فيديوهات خالد يوسف"... كيف بدا شكلها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول ظهورٍ لها، بعد إخلاء سبيلها، بقرارٍ من المحكمة، على خلفية اتهامها بارتكاب فعلٍ فاضح، في قضية "فيديوهات خالد يوسف"، أطلّت المذيعة المصرية رنا هويدي، على متابعيها عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، من داخل أحد صالونات التجميل.

ونشرت هويدي مقطع فيديو، يوثقُ أول ظهورٍ لها بعد إخلاء سبيلها، من داخل صالون تجميل، حيثُ قامت بتغيير لون شعرها، واعتماد "لوك" جديدٍ لها، من تنفيذ مُصفف الشعر، حسن برجي.

Advertisements

كما ظهرت رنا في الفيديو، وهي تحملُ طفلًا صغيرًا، وتحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات، وعلّقت على الفيديو قائلًة: "الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله، تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي، إنت علااااوي حبيبي".

يُذكر أن محكمة مصرية، أخلت سبيل الإعلامية، رنا هويدي، قبل 4 أيام، بعد حبسها 5 أشهر؛ إذ وجَهت لها النيابة العامة في مصر، تهمة التحريض على الفسق، ونشرِ مواد إباحية، على شبكة الإنترنت.

وفي وقتِ سابق تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي، منسوبٍ لها بصحبة مُخرجٍ مصريٍ شهير، قيلَ إنه خالد يوسف، وظهرت رنا برفقته في أوضاعٍ مُخلّة، دون التحققِ من صحة ما فيه.